Dopo più di un secolo dalla nascita del celebre Monogram, una nota casa di moda rinnova una delle sue linee di gioielli più note. La collezione comprende catenine in oro e pietre colorate, caratterizzate da un design che combina eleganza e raffinatezza. La presentazione si inserisce in un evento che ha coinvolto esperti e clienti, senza annunci ufficiali o dichiarazioni pubbliche.

A 130 anni dalla nascita del Monogram Louis Vuitton, la Maison aggiorna una delle sue linee di gioielleria più riconoscibili. La collezione Color Blossom si amplia con nuove pietre, nuovi design e una serie di modelli pensati per essere indossati insieme. L’imperativo è farsi notare: nascono così 28 nuovi pezzi che includono collane, anelli, orecchini e bracciali, con un’attenzione particolare al mix&match nello styling quotidiano. Tra i gioielli Monogram di Louis Vuitton c’è una novità. La principale novità nella collezione, molto conosciuta e amata dal pubblico, è la sodalite, pietra naturale dal colore blu intenso, finora poco utilizzata in gioielleria.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il lusso affabile dei nuovi gioielli di Louis Vuitton, tra catenine oro e pietre colorate

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