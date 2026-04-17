Il lusso affabile dei nuovi gioielli di Louis Vuitton tra catenine oro e pietre colorate
Dopo più di un secolo dalla nascita del celebre Monogram, una nota casa di moda rinnova una delle sue linee di gioielli più note. La collezione comprende catenine in oro e pietre colorate, caratterizzate da un design che combina eleganza e raffinatezza. La presentazione si inserisce in un evento che ha coinvolto esperti e clienti, senza annunci ufficiali o dichiarazioni pubbliche.
A 130 anni dalla nascita del Monogram Louis Vuitton, la Maison aggiorna una delle sue linee di gioielleria più riconoscibili. La collezione Color Blossom si amplia con nuove pietre, nuovi design e una serie di modelli pensati per essere indossati insieme. L’imperativo è farsi notare: nascono così 28 nuovi pezzi che includono collane, anelli, orecchini e bracciali, con un’attenzione particolare al mix&match nello styling quotidiano. Tra i gioielli Monogram di Louis Vuitton c’è una novità. La principale novità nella collezione, molto conosciuta e amata dal pubblico, è la sodalite, pietra naturale dal colore blu intenso, finora poco utilizzata in gioielleria.🔗 Leggi su Amica.it
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