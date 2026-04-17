Il fossile vivente torna virale dopo vent’anni | la vera storia del ratto del Laos uno dei più clamorosi casi scientifici di Effetto Lazzaro

Negli ultimi giorni, i social e molte testate internazionali hanno riportato la notizia di un roditore considerato estinto da decenni, che sarebbe tornato alla luce in Laos. La vicenda riguarda un animale noto come “fossile vivente”, che avrebbe vissuto fino a tempi recenti senza essere stato avvistato. Questa scoperta ha riacceso l’attenzione sul caso di un ratto rinvenuto nel 1992 in una grotta del paese, che si pensava fosse ormai scomparso.

Se in questi giorni vi è capitato di scorrere i dei social o di leggere testate internazionali imbattendovi nella “clamorosa scoperta” di un misterioso roditore riemerso dall’estinzione, sappiate che siete di fronte a un tipico caso di riciclo digital e. La notizia che sta spopolando oggi sul web, rilanciata a catena da Reddit fino ai grandi network dell’informazione, non è un evento delle ultime ore, ma il riassunto di un’epopea scientifica svoltasi esattamente vent’anni fa, per la precisione tra il 1996 e il 2006. Tuttavia, se il web ha improvvisamente deciso di ripescare e far riemergere questa vicenda, un motivo c’è: la storia del ratto delle rocce del Laos (Laonastes aenigmamus) rimane ancora oggi uno dei capitoli più affascinanti, assurdi e strabilianti della biologia moderna.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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