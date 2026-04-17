Il denaro e la metafisica delle cose in tempi di guerre

Nel contesto delle guerre odierne, si analizza come il denaro si colleghi alla percezione delle cose e alle loro implicazioni. La riflessione si concentra sulla relazione tra strumenti e obiettivi, basata sul concetto di mettere in relazione le risorse disponibili con le finalità da raggiungere. La discussione si inserisce in un quadro in cui le scelte economiche e le strategie militari si intrecciano, influenzando le dinamiche dei conflitti contemporanei.

di Luca Sorrentino* Nella logica occidentale la relazione mezzi-fini riguarda la “adaequatio rei et intellectus”: la applicazione dei mezzi adeguati a un progetto. A differenza di tutti gli altri animali viventi in natura e forniti dei mezzi specifici per la sopravvivenza, la distonia umana tra i fini proposti e i mezzi per conseguirli rende necessario il ricorso ad artifici storicamente apprestati dalla conoscenza in atto. La transizione dal baratto al commercio monetato introduce un mezzo concepito come equivalente di scambio del valore delle merci. La relazione naturale definita della economia politica è quella nota di M:D:M in cui il denaro funge come mezzo per un fine; tale funzione mediale viene rovesciata in quella della economia capitalistIca D:M:D in cui il denaro viene concepito come fine attraverso la transazione delle merci.🔗 Leggi su Ildenaro.it She saw his tragic death. She saw his family's doom. Then they heard her—and everything changed. Notizie correlate Il Papa scuote Montecarlo: "La ricchezza va condivisa. Guerre a causa del denaro"Una visita lampo, un viaggio controverso divenuto una provocazione dai connotati evangelici. Leone XIV a Monaco: “Pace compromessa da guerre frutto dell’idolatria di potere e denaro”Per Leone XIV un viaggio lampo, ma denso di contenuti: dalla pace compromessa da guerre frutto dall’idolatria del potere e del denaro all’appello per...