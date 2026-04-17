Il Coro Fuoridallerighe a Palermo | doppio concerto nel weekend

Il Coro Fuoridallerighe di Borgo Val Di Taro si esibirà a Palermo nel fine settimana con due concerti. La formazione, diretta da Maria Vittoria Primavera, porterà sul palco il suo repertorio musicale. Gli appuntamenti sono stati annunciati per il weekend e attireranno probabilmente un pubblico di appassionati della musica corale. Le date e gli orari degli eventi sono stati diffusi ufficialmente dagli organizzatori.

Il Coro Fuoridallerighe di Borgo Val Di Taro, diretto da Maria Vittoria Primavera, in concerto a Palermo. Sabato 18 aprile, alle ore 18.30 nella Chiesa Santa Maria della Catena (piazzetta delle Dogane), nell’ambito della rassegna “Geografie Corali”; l'evento - a ingresso libero - vedrà la.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Concerto di gemellaggio "Oltre le distanze": il Goethe Chor canta con il coro FuoridallerigheConcerto di gemellaggio del Goethe Chor, coro polifonico a cappella, il 17 aprile alle 20:45 alla Chiesa di S. Torreano, concerto dei cori Nediski Puobi, Coro Matajur e Coro Re?anNella frazione di Masarolis in Comune di Torreano dalle ore 17 grande esibizione del gruppo corale storico delle Valli del Natisone Nediski Puobi... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Concerto di gemellaggio Oltre le distanze: il Goethe Chor canta con il coro Fuoridallerighe; Il coro Calicantus protagonista di Latitudini – Voci in movimento.