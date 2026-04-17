Il Caracol di Bacoli compie 10 anni e festeggia con uno speciale menù

Il Caracol di Bacoli, ristorante con una stella Michelin situato nel Cala Moresca, ha riaperto dopo una chiusura temporanea. La struttura, gestita dagli imprenditori Roberto Laringe e Alfredo Gisonno, ha celebrato il decimo anniversario di attività con un evento speciale. La riapertura segna il ritorno del locale nel panorama gastronomico locale, accompagnata dalla presentazione di un menù dedicato ai dieci anni di storia.