Il Caracol di Bacoli compie 10 anni e festeggia con uno speciale menù
Il Caracol di Bacoli, ristorante con una stella Michelin situato nel Cala Moresca, ha riaperto dopo una chiusura temporanea. La struttura, gestita dagli imprenditori Roberto Laringe e Alfredo Gisonno, ha celebrato il decimo anniversario di attività con un evento speciale. La riapertura segna il ritorno del locale nel panorama gastronomico locale, accompagnata dalla presentazione di un menù dedicato ai dieci anni di storia.
Riapre a Bacoli il Caracol degli imprenditori Roberto Laringe e Alfredo Gisonno. Il ristorante una stella Michelin del Cala Moresca, festeggia dieci anni di attività. Saldo al timone lo chef Angelo Carannante e in sala il restaurant manager e sommelier Ciro Sannino. Tema predominante del menù, il.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Gazzetta compie 130 anni, festeggia con una promo speciale: 1 mese di G All a 1,30€
Topolino – PK compie 30 anni: una cover speciale su Topolino 3668 e il nuovo albo “Meno uno all’alba”PK celebra 30 anni! Un trentennale importante per uno dei personaggi più amati e rivoluzionari della storia Disney in Italia, che segna il suo...