Durante un intervento pubblico, il responsabile del Pentagono ha citato un passo della Bibbia, riferendosi al libro di Ezechiele. Tuttavia, la frase pronunciata richiama molto da vicino un dialogo celebre di un film di Quentin Tarantino, interpretato da Samuel L. Jackson. La coincidenza tra il passo biblico e la battuta cinematografica ha attirato l’attenzione di molti osservatori presenti.

Il segretario alla Difesa ha affermato che la sua preghiera si ispirava al libro di Ezechiele, ma la formulazione è molto simile a un dialogo di Quentin Tarantino. Memorizzare le battute sagaci di Pulp Fiction, evidentemente, è più semplice che citare l'Antico Testamento. Ne è la prova la clamorosa gaffe del capo del Pentagono Pete Hegseth che, lanciandosi in una preghiera per le truppe impegnate in Iran, convinto di citare il Libro di Ezechiele, ha ripetuto le parole scritte da Quentin Tarantino. Mercoledì, durante l'ultima delle funzioni religiose introdotte al Pentagono per benedire lo sforzo bellico contro l'Iran, Hegseth è salito su un podio e ha pronunciato una preghiera per le squadre di ricerca e soccorso che, a suo dire, si basava su un passo biblico del libro .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il capo del Pentagono cita la Bibbia, ma è Samuel L. Jackson in Pulp Fiction

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