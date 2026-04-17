Il boss del Liverpool Slot è ottimista nonostante le battute d’arresto | Il futuro sembra luminoso

Il responsabile del Liverpool Slot ha espresso ottimismo riguardo alle prospettive future della sua attività, nonostante alcune difficoltà riscontrate di recente. In un’intervista, ha dichiarato che il panorama attuale potrebbe offrire opportunità di crescita e sviluppo. La sua posizione si basa su progetti e strategie che sono in fase di attuazione, anche se i dettagli specifici non sono stati resi noti. La dichiarazione è stata diffusa attraverso una nota ufficiale.

2026-04-17 10:44:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Arne Slot insiste che il futuro sembra luminoso per il Liverpool nonostante l’uscita infrasettimanale della Champions League contro il Paris Saint-Germain che ha confermato che finirà questa stagione senza un trofeo. È stata una difesa del titolo della Premier League disperatamente deludente con i Reds al quinto posto in vista del derby del Merseyside di domenica all’Everton. La sconfitta europea contro il PSG è stata l’ultima battuta d’arresto della coppa dopo le sconfitte della EFL Cup e della FA Cup rispettivamente contro Crystal Palace e Manchester City.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il boss del Liverpool Slot è ottimista nonostante le battute d’arresto: “Il futuro sembra luminoso” Notizie correlate Leggi anche: Elkann blinda la Juve e cita Sivori: "Quando tutto sembra perduto... lottare! Il futuro è luminoso" Leggi anche: Elkann blinda la Juve: "Futuro luminoso". Poi cita Sivori: "Quando sembra che tutto sia perduto..." Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Conferenza stampa di Arne Slot: anteprima PSG - Liverpool e necessità di mostrare una reazione; Isak ready to have an impact against PSG says Liverpool boss Slot; Wirtz: I giocatori del Liverpool credono ancora in Slot; Liverpool v Paris Saint-Germain: Team news. Liverpool, Slot crede nel passaggio del turno in Champions League contro i Campioni in carica del Psg(ANSA) - ROMA, 13 APR - Domani potremo fare cose speciali ma dobbiamo essere molto, molto, molto determinati per raggiungere questo obiettivo. Stiamo giocando contro i campioni ... milannews.it Liverpool, il ricordo di Slot: Diogo Jota era un uomo speciale. Solo shock e doloreL’allenatore del Liverpool, Arne Slot, commosso, ricorda Diogo Jota dopo la tragedia: Mai solo, mai dimenticato. La tragica scomparsa di Diogo Jota, attaccante del Liverpool e della nazionale ... gianlucadimarzio.com #Liverpool, Arne #Slot : " #Dembélé Prima del loro gol abbiamo avuto una situazione simile, ma non l’abbiamo sfruttata. Lui invece ha mostrato tutta la sua qualità. È un giocatore da #PalloneDOro." #LiverpoolPSG x.com 483 milioni spesi dal Liverpool di Arne Slot: Isak, Wirtz ed Ekitike le spese più onerose! I risultati di questi investimenti tardano ad arrivare! Questa sera il Liverpool però ha l'occasione di riscattare l'intera stagione: riuscirà a ribaltarla contro il PSG - facebook.com facebook