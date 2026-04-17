Indra Land Vehicles e Iveco Defense Vehicles hanno annunciato un accordo strategico per la progettazione di un nuovo veicolo anfibio destinato alla Marina spagnola. La collaborazione si focalizza sullo sviluppo di un mezzo da combattimento pensato per le operazioni della fanteria di marina, con la produzione affidata a Iveco Defense Vehicles, società controllata da Leonardo. L'intesa riguarda specificamente il settore dei veicoli anfibi e le relative attività di ricerca e sviluppo.

La spagnola Indra Land Vehicles e Iveco Defense Vehicles (società oggi controllata da Leonardo) hanno siglato un accordo strategico per lo sviluppo del nuovo veicolo anfibio da combattimento destinato alla fanteria di marina iberica. L’intesa si inserisce nel Programma speciale di ammodernamento delle Forze armate (Pem) di Madrid e punta a rafforzare le capacità operative anfibie della Spagna in scenari complessi e interconnessi. I dettagli dell’intesa. L’accordo prevede che IDV fornisca 34 piattaforme Superav 8×8, già collaudate in svariati contesti operativi internazionali, che saranno poi integrate da Indra con altri sistemi avanzati di produzione propria.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - IDV e Indra annunciano un accordo sui veicoli anfibi per la Marina spagnola

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