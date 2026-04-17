A Roma si terrà il Congresso Nazionale ISA-AII 2026, un evento dedicato alle ultime innovazioni nel trattamento dell’ictus cerebrale. Durante l’iniziativa si discuteranno le nuove frontiere della ricerca e si analizzeranno le strategie volte a garantire un accesso più equo alle cure. L’appuntamento riunisce professionisti e ricercatori provenienti da diverse parti del Paese per approfondire le tematiche legate alla prevenzione e alla gestione di questa patologia.

Cosa: Congresso Nazionale ISA-AII 2026 dedicato alle nuove frontiere e all’equità della cura per l’ictus cerebrale.. Dove e Quando: Roma, giovedì 16 aprile 2026.. Perché: Per esplorare come l’intelligenza artificiale, la telemedicina e i nuovi protocolli nazionali possano garantire terapie salvavita accessibili a tutti i pazienti.. L’ictus cerebrale rappresenta oggi una delle sfide sanitarie, sociali ed economiche più complesse che il continente europeo sia chiamato ad affrontare. Con un’incidenza che non accenna a diminuire, i dati più recenti relativi all’anno passato fotografano uno scenario allarmante: nei quarantasette Paesi europei si sono registrati circa un milione e mezzo di casi.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Ictus e innovazione: a Roma il congresso ISA-AII 2026

Notizie correlate

Gastroenterologia, in Campania il congresso FISMAD: focus su innovazione e screeningSi aprirà il prossimo 30 gennaio a Napoli il Congresso Regionale della FISMAD (Federazione Italiana Società Malattie Apparato Digerente),...

Il prof Biserni nominato direttore dell’IsaCesare Biserni, 55 anni, originario di Rocca San Casciano e docente di Fisica tecnica ambientale del Dipartimento di Ingegneria industriale...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Ictus, ISA-AII 2026 ridisegna il modello di cura tra dati, equità e innovazione; Ictus, non basta curare bene; Innovazione e ricerca nella Neuroradiologia Interventistica; Ospedale di Avezzano, svolta nella cura dell’ictus: usato con successo il Tenecteplase.

Ictus: nuovo modello di cura più accessibile e personalizzato. Dall’Action Plan for Stroke in Italy all’Intelligenza artificialeIctus: nuovo modello di cura, più accessibile e personalizzato. Dall’Action Plan for Stroke in Italy all’Intelligenza artificiale ... in20righe.it

Ictus: andare oltre la cura puntando su sistemi digitali, personalizzazione e accesso uniformeSistemi digitali, pianificazione strategica e accesso uniforme e personalizzato al percorso di cura tra i punti in discussione al Congresso nazionale ISA-AII 2026, dedicato all’ictus ... disabili.com

Logopedia per pazienti afasici a causa di ictus facebook

La dottoressa "Pimple Popper" colpita da ictus durante le riprese x.com