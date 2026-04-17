i sindaci civici e la ricetta del buon governo

Domani a Roma, presso la sede del Parlamento europeo a Palazzo Venezia, si svolgerà la prima Conferenza nazionale dei civici, un evento dedicato alla rete di sindaci che si definiscono

L'idea di base sulla quale sono chiamati a confrontarsi i primi cittadini di metropoli, cittadine e piccoli borghi è quella di fornire una sorta di decalogo sul quale fondare la rinascita del "civismo" di centrodestra Una rete di sindaci "civici" per rispondere con più efficacia alle esigenze della cittadinanza. Domani a Roma nella sede del Parlamento europeo a Palazzo Venezia si terrà la prima Conferenza nazionale dei civici per l'Italia. E sarà l'occasione per lanciare un progetto che vede Forza Italia quale supporto e interlocutore ideale per la rete civica. L'idea è di fornire un adeguato know how su come "dialogare" con la pubblica amministrazione, su come interpretare le norme e intervenire sui ministeri.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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