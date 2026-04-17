Huile Prodigeuse di Nuxe ora in versione roll-on

L'azienda ha annunciato che tutte le varianti dell'iconico Huile Prodigeuse di Nuxe sono ora disponibili anche nella versione roll-on. Questa nuova confezione offre un'applicazione più semplice e rapida rispetto alle bottiglie tradizionali. La linea di oli, apprezzata per le sue proprietà idratanti e nutrienti, si arricchisce così di una soluzione pratica per l'uso quotidiano. La distribuzione di questa novità si sta ampliando nei punti vendita.

L'evoluzione di un olio Huile Prodigieuse è il prodotto icona di Nuxe, il primo che diede il via all'avventura imprenditoriale di Aliza Jabès nel 1991. Quando fondò il marchio francese aprendo un piccolo laboratorio di cosmetica naturale, desiderava un trattamento che potesse esaltare in un solo gesto viso, corpo e capelli. Voleva un olio naturale nutriente, secco e non appiccicoso per tutto il corpo, che trattasse anche le smagliature e profumasse di sole e di sabbia 365 giorni l’anno. Così, nel 1991, il primo olio multi-uso fece la sua comparsa sugli scaffali delle farmacie francesi, mentre oggi, nel mondo, se ne vende un flacone ogni 6 secondi.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Huile Prodigeuse di Nuxe ora in versione roll-on Notizie correlate Leggi anche: Valsa, è ora di trovare la versione migliore Leggi anche: A Monza arriva la pizza di San Valentino: versione love e versione sex Aggiornamenti e contenuti dedicati L'evoluzione di un olioTutte le versioni del mitico Huile Prodigeuse sono ora disponibili in un formato pratico che illumina e profuma la pelle in un solo gesto ... vanityfair.it Il nuovo roll-on Huile Prodigieuse di NuxeNuxe presenta un’innovazione nel mondo della cosmesi: Huile Prodigieuse® in formato roll-on da 60 ml. Questo nuovo gesto di bellezza permette un’applicazione semplice, precisa e sensoriale grazie a ... fashiontimes.it