Dopo circa due settimane di lontananza, Helena Prestes e Javier Martinez si sono ritrovati. Recentemente, Prestes ha inviato un messaggio in cui ha messo in guardia su Martinez, affermando che “crea dipendenza”. La loro riunione ha attirato l’attenzione di chi segue le vicende dei due, mentre Prestes ha condiviso l’avvertimento sui social network.

Helena Prestes e Javier Martinez si sono finalmente ricongiunti dopo essere stati quasi due settimane distanti. La modella brasiliana è volata a Monte Carlo e poi in Spagna per motivi di lavoro mentre il compagno è rimasto in Italia per continuare gli allenamenti in vista della nuova partita con la Terni volley academy. In queste ore, la 35enne di San Paolo ha pubblicato una storia nel suo profilo Tiktok, dov'è molto seguita e attiva. Nel filmato si vede Helena Prestes riprendere il compagno mangiare un croissant all'interno di un bar insieme ad un suo compagno di squadra. In questa circostanza, l'ex concorrente del Grande Fratello paragona il pallavolista argentino ad una torta di cioccolato: "ragazze il mio fidanzato è praticamente una torta di cioccolato.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes lancia un avvertimento su Javier Martinez: “Crea dipendenza”

Notizie correlate

Helena Prestes e quel retroscena su Javier Martinez: la dichiarazioneHelena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano.

Leggi anche: Helena Prestes e quella rivelazione su Javier Martinez che emoziona: ecco cosa ha detto

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Nadia Rinaldi: 'Ho vissuto un anno e mezzo senza seno' dopo l'intervento; Javier Martinez lancia una frecciatina social | Non ne vale la pena l’accaduto; La 'regina della ketamina' condannata a 15 anni per la morte di Matthew Perry; Zeudi Di Palma ospite a Belve: come ha speso i 50 mila euro regalati dai fan e quale è stato il tatuaggio più assurdo (fatto ad un volto noto).

Helena Prestes, la dedica del suocero Mariano: 'Non c'è nessuna più bella di lei'Il padre di Javier ha commentato l'ultimo post Instagram con parole che hanno colpito tutti: 'Con mia figlia il successo è assicurato' ... it.blastingnews.com

Helena Prestes, dolce ricordo del papà: 'Ha insistito per la cittadinanza, lo ringrazio'Dopo aver festeggiato perché sua sorella ha ottenuto la cittadinanza italiana, Helena ha dato un consiglio ai fan: 'Ascoltate sempre i parenti' ... it.blastingnews.com

Il rapporto tra Helena Prestes e la famiglia di Javier Martinez è ottimo, e a provarlo sono le dolcissime parole che il suocero le ha dedicato su Instagram poche ore fa. Sotto ad un post di lavoro che la modella ha caricato sul suo profilo, infatti, si può trovare la d facebook