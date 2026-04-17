Il duca e la duchessa di Sussex si trovano in Australia e, nel quarto giorno del loro tour, hanno visitato i sopravvissuti alla sparatoria avvenuta a Bondi Beach. Durante l'incontro, hanno incontrato anche i soccorritori che sono intervenuti in quella occasione. La visita si è svolta in un momento di grande attenzione mediatica, con l’obiettivo di incontrare le persone coinvolte e conoscere le loro storie.

Canberra, 17 apr. (Adnkronos) - Il duca e la duchessa di Sussex hanno fatto visita ai sopravvissuti alla sparatoria di Bondi Beach e i soccorritori, nel quarto giorno del loro tour in Australia. Bagnini volontari e leader della comunità hanno incontrato Harry e Meghan sulla spiaggia di Sydney, dove a dicembre 15 persone sono morte e 40 sono rimaste ferite durante una celebrazione della festività ebraica della Hanukkah. La coppia ha visitato diverse città dell'Australia orientale, tra cui Canberra e Melbourne. I Sussex sono arrivati stamattina al Bondi Surf Bathers' Life Saving Club, dove hanno parlato con Jessica Chapnik Khan e Elon Zizer, entrambi sopravvissuti alla sparatoria mentre proteggevano i loro figli.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Harry e Meghan in Australia, incontrano sopravvissuti sparatoria Bondi Beach

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