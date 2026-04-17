Grave infortunio per Retegui si frattura la tibia e dovrà essere operato | stagione finita

Durante l'ultima partita, Retegui ha subito la rottura della tibia sinistra, un infortunio che richiederà un intervento chirurgico a Madrid. La frattura è risultata grave e, di conseguenza, il calciatore dovrà affrontare un lungo periodo di recupero. La lesione ha portato alla decisione di considerare conclusa anticipatamente la sua stagione.

Retegui dovrà affrontare un lungo stop dopo l'infortunio: ha subito la rottura della tibia sinistra durante l'ultima partita, dovrà essere operato a Madrid. Resterà fermo per almeno due mesi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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