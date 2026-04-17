Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5 | anticipazioni diretta di venerdì 17 aprile Nomination eliminati e sondaggi

Stasera, venerdì 17 aprile 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5, condotta da Ilary Blasi. Durante la serata si svolgeranno le nomination e verranno annunciati gli eliminati, mentre i sondaggi sui social forniranno ulteriori informazioni sui gusti del pubblico. La trasmissione, come sempre, seguirà le vicende dei concorrenti nella casa e le dinamiche tra i partecipanti.

Stasera, venerdì 17 aprile 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata. Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della decima puntata del 17 aprile, cosa succederà?. Venerdì 17 aprile 2026 dalle ore 22.00 appuntamento con la decima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. All’interno della casa l’alleanza siglata tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe è durata quanto un gatto in tangenziale.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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