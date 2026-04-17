Gli Usa alle case di auto | Fabbricate armi

Da mesi il Pentagono si è messo in contatto con alcune delle principali case automobilistiche statunitensi, chiedendo loro di riconvertire le linee di produzione per fabbricare armi. Questa richiesta riguarda aziende come General Motors e Ford, che sono state coinvolte in discussioni sulla trasformazione di alcune attività industriali a fini militari. La situazione ha attirato l'attenzione sulla collaborazione tra settore automobilistico e difesa negli Stati Uniti.

Up patriots to arms. Donald Trump sollecita le case automobilistiche a riconvertire a scopi bellici almeno una parte delle loro linee produttive: meno tubi di scappamento, più cannoni. La notizia l’ha data il Wall Street Journal: il Pentagono è in contatto con i vertici di diverse aziende, alle quali ha chiesto di fabbricare armi e munizioni. Già da mesi - da prima, cioè, che scoppiasse la guerra in Iran - alcuni alti funzionari hanno tenuto una serie di incontri con le società statunitensi, convocando, tra gli altri, gli amministratori delegati di General Motors, Mary Barra, e di Ford, Jim Farley. Ai colloqui hanno partecipato anche Ge...🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Gli Usa alle case di auto: «Fabbricate armi» Modern Soldier vs. Ancient Army: Full Auto Massacre After Time Travel! Notizie correlate Il Pentagono ora chiede alle case automobilistiche Usa di produrre armiSecondo quanto riportato dal Wall Street Journal, funzionari del Pentagono hanno avuto colloqui con alti dirigenti del settore automobilistico, tra... Ecobonus, Bruxelles impone la svolta: "Incentivi solo alle auto fabbricate in Europa"Dimentichiamo gli incentivi auto come li abbiamo visti finora in Italia, destinati cioè a sostenere l’acquisto di un veicolo premiando il minor... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Il Pentagono chiede alle case automobilistiche Usa di produrre armi. Le aziende coinvolte; Case automobilistiche e aziende: negli Usa tutti convocati dalla chiamata alle armi di Trump; Usa, vendite case esistenti in calo a marzo del 3,6% su mese; USA, Vendita case esistenti in marzo. Milano, la mappa delle Case olimpiche: gli Usa a Palazzo Ralph Lauren, la Corea del Sud a Villa Necchi. E per l'Italia la base è la TriennaleSe il ghiaccio dell’Olimpiade si fa tavolo da giochi ai confini della città tra Rho, Assago e Santa Giulia, la diplomazia delle delegazioni nazionali s’insinua discreta nel centro di Milano. Navigli, ... milano.corriere.it I dati biologici sono asset strategici. Gli Usa vogliono sottrarli tramite la cooperazione bilaterale. Non tutti i Paesi africani però sono d’accordo. La rubrica di Nicoletta Dentico https://altreconomia.it/lestrattivismo-sanitario-di-trump-in-africa/ facebook che commentava che gli USA sono autosufficienti per il petrolio. È così, ma ora non nascondono neanche più che le loro guerre vengono fatte proprio per il greggio. Grazie di nuovo per la completa e interessante rassegna stampa! 2/2 x.com