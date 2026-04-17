gli ascolti tv i dati del 16 aprile 2026

Nella serata di giovedì 16 aprile 2026, i dati sugli ascolti televisivi mostrano una buona performance per la programmazione Rai. Su Rai1, il programma

Bene la programmazione Rai. Nella serata di ieri, giovedì 16 aprile 2026, su Rai1 Uno Sbirro in Appennino porta a casa ben 3.186.000 spettatori pari al 19% di share dalle 21:35 alle 23:39. Alle spalle, in onda su Canale5 Stanno Tutti Invitati ottiene 2.469.000 spettatori con uno share del 19.3% dalle 21:56 alle 00:47 (Aftershow a 1.040.000 e il 21.2%). In onda su Rai2 Ore 14 Sera ottiene 1.205.000 spettatori pari al 6.1% nella lunga presentazione dalle 21:27 alle 22:19 e 957.000 spettatori pari al 7.9% dalle 22:24 alle 00:36. Poi su Italia1 Armor non va oltre 780.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3, dopo la presentazione (1.119.000 – 5.5%), Splendida Cornice segna 977.🔗 Leggi su 361magazine.com

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