Gli alunni dell’istituto Alessandrini di Montesilvano nella sesta puntata di Ultimo Banco

Sabato 18 aprile alle 21 andrà in onda la sesta puntata di Ultimo Banco, il programma condotto da Walter Nanni. La trasmissione si svolge all’interno di una scuola e vede protagonisti studenti di diverse età. In questa occasione, oltre 200 ragazzi dell’istituto “Alessandrini” di Montesilvano parteciperanno alle riprese, accompagnati dalla dirigente scolastica. La puntata si inserisce nell’ambito di un format che coinvolge le classi e mette in evidenza attività e momenti scolastici.

Sabato 18 aprile, alle 21, andrà in onda la sesta puntata di Ultimo Banco di Walter Nanni. Lo show, che porta porta la televisione direttamente tra i banchi di scuola, questa volta vedrà tra i protagonisti oltre 200 alunni dell’istituto “Alessandrini” di Montesilvano, guidato dalla dirigente.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Gli alunni dell’istituto Maria Montessori a lezione di legalità con i carabinieri e l’AigaNell’ambito degli incontri del progetto “cultura della legalità”, i carabinieri della Compagnia di Caltagirone sono andati tra i banchi dell’Istituto... Cultura della legalità, i Carabinieri incontrano gli alunni dell'Istituto Comprensivo "Guarini" di SolofraIl primo incontro nella Provincia avellinese si è tenuto presso l’Istituto Comprensivo “Francesco Guarini” di Solofra (AV), alla presenza del...