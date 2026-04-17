Garzya | Conte deve completare il ciclo a Napoli

Un commento recente suggerisce che l’attuale allenatore dovrebbe portare a termine il suo progetto con la squadra partenopea. Questa opinione si aggiunge alle discussioni in corso sul suo percorso professionale in questa squadra. La questione riguarda principalmente il completamento di un ciclo iniziato con l’obiettivo di ottenere risultati e stabilizzare la squadra. Attualmente, non ci sono annunci ufficiali riguardo a cambi di allenatore o decisioni definitive.

Il futuro di Antonio Conte continua ad alimentare riflessioni e prese di posizione. Tra queste c’è anche quella di Luigi Garzya, ex compagno ai tempi del Lecce e amico dell’attuale allenatore del Napoli. Intervenuto a Radio Marte, l’ex difensore ha espresso un auspicio molto chiaro: vedere Conte ancora sulla panchina azzurra per completare il lavoro avviato in questa stagione. Nel suo intervento, Garzya ha insistito soprattutto su un punto. Secondo lui, a Napoli esistono le condizioni giuste per andare avanti insieme. Ambiente, progetto e margini di crescita sono elementi che, a suo avviso, spingono nella direzione della continuità. Questo il suo pensiero: “Sono tifoso del Sud e di Napoli, Conte deve completare il ciclo.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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