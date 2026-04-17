A Garbagnate, sulla strada Varesina, si è verificato un incidente che ha coinvolto almeno una persona, riportata ferita. La collisione ha causato un rallentamento e un blocco del traffico in prossimità della rotonda dell’Esselunga di Santa Maria Rossa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Un uomo di 43 anni, residente a Bovisio Masciago, è stato arrestato nel pomeriggio di. Quintali di droga dalla Spagna sui Tir, 13 arresti dei carabinieri tra Monza e Milono.. Servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio il 14 aprile nell’area del Parco delle.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Garbagnate, incidente sulla Varesina, traffico in tilt alla rotonda dell’Esselunga di Santa Maria Rossa

Notizie correlate

Varesina bloccata, traffico in tilt tra Bollate, Arese e GarbagnateCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Garbagnate, incidente sulla Varesina, traffico in tilt alla rotonda dell'Esselunga di Santa Maria Rossa; Garbagnate incidente sulla Varesina traffico in tilt alla rotonda dell’Esselunga di Santa Maria Rossa.

Garbagnate, incidente sulla Varesina, traffico in tilt alla rotonda dell’Esselunga di Santa Maria RossaA Garbagnate incidente sulla Varesina ha provocato il ferimento di una persona e grossi problemi di traffico. Un brutto incidente si è verificato oggi ... ilnotiziario.net

Varesina bloccata, traffico in tilt tra Bollate, Arese e GarbagnateVaresina bloccata e traffico nel caos tra Garbagnate, Arese e Bollate per un crollo sulla sede stradale. Secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe la ... ilnotiziario.net

Possibile che il semaforo pedonale della rotonda dell’Esselunga di San Fruttuoso sia rosso perennemente Anche nelle ore di super traffico della mattina e del tardo pomeriggio i pedoni non devono aspettare neanche 10 secondi che scatta immediatamente facebook