Futsal Italia-Germania | tra gli azzurri anche i calabresi Lavrendi e Parisi

Lo scorso 11 aprile, a Landersiel in Germania, si è tenuta una partita amichevole di futsal tra Italia e Germania. È stato il primo confronto ufficiale tra le due nazionali in questa disciplina. Tra i giocatori italiani presenti in campo ci sono anche i calabresi Lavrendi e Parisi. La sfida ha rappresentato un evento storico, essendo la prima volta che le due squadre si sono affrontate in questa categoria.

A Landersiel, in Germania, lo scorso 11 aprile, si è disputata l’amichevole di futsal tra Italia e Germania, una sfida storica perché ha segnato il primo confronto assoluto tra le due nazionali. L’incontro si è concluso sul risultato di 1-1.Tra i convocati della Nazionale italiana anche il.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Germania 2-0, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: mano rubata per gli azzurri Prima sconfitta per l’Italia del curling: gli Azzurri cedono di un soffio alla GermaniaGli Azzurri del curling perdono 6-5 contro i tedeschi in un match deciso all’extra end. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La prima sfida di sempre fra Italia e Germania finisce 1-1: ad Harterich risponde Podda; Futsal, Italia-Germania: tra gli azzurri anche i calabresi Lavrendi e Parisi; Calcio a 5, pari tra Italia e Germania in amichevole a Luneberg: buon test per la squadra di Samperi; Italia futsal, pari con la Germania: Podda segna, Pulvirenti protagonista. Futsal, Italia-Germania: tra gli azzurri anche i calabresi Lavrendi e ParisiL’incontro si è concluso sul risultato di 1-1. I due giovani atleti, uno reggino, l'altro cosentino, hanno dimostrato in campo personalità e talento ... reggiotoday.it Calcio a 5, pari tra Italia e Germania in amichevole a Luneberg: buon test per la squadra di SamperiItalia-Germania, anche nel futsal, non è una partita qualunque. Alla LKH Arena di Luneberg, esaurita in ogni ordine di posti, si è consumato un debutto ... oasport.it Italia e Germania nel 1942 all'apice dell'espansionismo territoriale Territori Italiani ed occupati dall'Italia Germania Territori occupati dai Tedeschi - facebook.com facebook All'evento "Difesa europea e resilienza industriale: l'evoluzione della partnership Italia-Germania" organizzata dalla Camera di Commercio Italo-Germanica, ho sottolineato le potenzialità di lavorare insieme per contribuire alla costruzione di un'Europa resilien x.com