Stasera alle 21:30, su Nove e in streaming su discovery+, va in onda una nuova puntata di

Maurizio Crozza torna stasera 17 aprile alle 21:30 anche in streaming su discovery+. Tra le maschere inedite di questa stagione e i grandi ritorni, ecco cosa aspettarsi dallo show satirico. Stasera, venerdì 17 aprile alle 21:30, torna l'appuntamento imperdibile sul NOVE e discovery+ con Fratelli di Crozza di Maurizio Crozza. Il format si conferma un pilastro della satira italiana, capace di trasformare la complessa attualità politica e sociale in una narrazione esilarante e mai banale. Il fenomeno degli ascolti di Fratelli di Crozza Il programma non è solo un cult della critica, ma un vero successo di pubblico: Picchi di ascolto: Oltre 1,6 milioni di telespettatori.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Fratelli di Crozza stasera su Nove: anticipazioni e personaggi del 17 aprile

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