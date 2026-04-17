Formula 1 si muove la Guardia di Finanza | i piloti nel mirino

Le autorità della Guardia di Finanza hanno avviato controlli nel mondo della Formula 1, coinvolgendo alcuni piloti. La notizia ha generato attenzione tra gli appassionati, poiché si tratta di un intervento inaspettato che riguarda questioni legate a questioni fiscali. Non sono stati ancora resi noti dettagli specifici sui motivi e sui numeri delle verifiche in corso.

Terremoto nel mondo della Formula 1, ma stavolta non c’entrano classifiche, sorpassi né strategie ai box. A far tremare il circus sono le verifiche fiscali avviate dalla Guardia di Finanza di Bologna sulle imposte dovute dai piloti stranieri – e dagli italiani non residenti – per le gare disputate nel nostro Paese. La vicenda, riportata in questi giorni da diversi quotidiani – tra questi Italia Oggi - nasce da un esposto presentato nel giugno 2025 dall’avvocato Alessandro Mei. Nel documento si ipotizza il mancato pagamento dell’Irpef da parte dei piloti per la partecipazione ai Gran Premi di Imola 2020 e 2021, in violazione dell’articolo 17 delle Convenzioni contro le doppie imposizioni e dell’articolo 23 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi).🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Formula 1, si muove la Guardia di Finanza: i piloti nel mirino Notizie correlate Appalto Eav nel mirino della magistratura: la Guardia di Finanza acquisisce gli atti. Inchiesta sul servizio pulizieUn appalto milionario dell’Eav (Ente Autonomo Volturno) è finito al centro di un’inchiesta giudiziaria. Opera in Italia ma i profitti volano all’estero: chirurgo estetico nel mirino della Guardia di FinanzaRicavi mai dichiarati per circa mezzo milione di euro per un professionista massese. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Evasione da centinaia di milioni: il Fisco mette nel mirino i team di F1. Ecco cosa rischiano i piloti; Treviso, droga sul web pagata in criptovalute: denunciati due diciassettenni; Truffe nel commercio di auto ed evasione fiscale. Maxi sequestro da 1 milione, arrestata una 60enne; San Carlo, perquisizioni della Gdf e sequestri: dodici indagati tra cui l'ex sovrintendente Lissner, Kaufmann e Spedaliere. Evasione da centinaia di milioni: il Fisco mette nel mirino i team di F1. Ecco cosa rischiano i pilotiCentinaia di milioni di euro di tasse non versate: la Guardia di Finanza di Bologna indaga sui compensi dei piloti di F1 durante i GP di Monza, Imola e Mugello ... automoto.it Tasse evase in F1, scuderie straniere sotto la lente della Finanza: Centinaia di milioni non versati al fiscoAccertamenti sulle corse disputate a Imola, Monza e al Mugello. Le scuderie straniere non avrebbero versato al fisco italiano la quota di imposte sui compensi dei piloti ... msn.com Guardia di Finanza facebook Buongiorno dalla #guardiadifinanza #Padova #NoiconVoi x.com