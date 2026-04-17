Fmi | Europa sfiora la recessione e rischia inflazione al 5 per cento

Da lettera43.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo il Fondo monetario internazionale, l’Europa sta attraversando una fase critica con il rischio di sfiorare la recessione. La chiusura dello Stretto di Hormuz potrebbe portare a un aumento dei prezzi, facendo salire l’inflazione vicina al 5 per cento. Questi dati indicano una situazione economica delicata, con possibili ripercussioni sui mercati e sulla crescita della regione.

Con la chiusura dello Stretto di Hormuz l’ Unione europea potrebbe «sfiorare la recessione, con l’ inflazione in avvicinamento alla soglia del 5 per cento». È l’allarme lanciato dal capo del Dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale Alfred Kammer, in un’analisi sull’Imf Blog. «Nessun Paese europeo ne è immune», si legge nel report, motivo per cui la regione «deve rispondere agli shock energetici con politiche disciplinate che tutelino le fasce vulnerabili e rafforzino la resilienza». Lo shock energetico, di entità inferiore rispetto a quello del 2022 e radicato ora nel conflitto in Medio Oriente, «sta pesando sulla crescita e spingendo l’inflazione al rialzo».🔗 Leggi su Lettera43.it

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