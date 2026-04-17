Fmi | Europa sfiora la recessione e rischia inflazione al 5 per cento

Secondo il Fondo monetario internazionale, l’Europa sta attraversando una fase critica con il rischio di sfiorare la recessione. La chiusura dello Stretto di Hormuz potrebbe portare a un aumento dei prezzi, facendo salire l’inflazione vicina al 5 per cento. Questi dati indicano una situazione economica delicata, con possibili ripercussioni sui mercati e sulla crescita della regione.

Con la chiusura dello Stretto di Hormuz l’ Unione europea potrebbe «sfiorare la recessione, con l’ inflazione in avvicinamento alla soglia del 5 per cento». È l’allarme lanciato dal capo del Dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale Alfred Kammer, in un’analisi sull’Imf Blog. «Nessun Paese europeo ne è immune», si legge nel report, motivo per cui la regione «deve rispondere agli shock energetici con politiche disciplinate che tutelino le fasce vulnerabili e rafforzino la resilienza». Lo shock energetico, di entità inferiore rispetto a quello del 2022 e radicato ora nel conflitto in Medio Oriente, «sta pesando sulla crescita e spingendo l’inflazione al rialzo».🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Fmi: «Europa sfiora la recessione e rischia inflazione al 5 per cento» Notizie correlate Tutta l’Europa rischia la recessione se la guerra in Iran continua: lo dice il direttore europeo del FMIIl direttore dei dipartimento Europeo del Fondo monetario internazionale, Alfred Kammer, ha detto che con lo shock energetico causato dalla guerra in... Guerra in Medio Oriente, se continua “conseguenze senza precedenti”. S&P: “L’Europa rischia la recessione. Per l’Italia l’impatto più forte”I rischi economici globali dalla guerra in Medio Oriente “sono in rapido aumento”. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Fmi: L'Europa sfiora la recessione e rischia inflazione al 5%. Imprudente blocco prezzi o taglio accise sui carburanti; Fmi: Europa al bivio Rischio recessione con inflazione al 5%; Bankitalia: sale il debito, a febbraio sfiora 3.140 miliardi. Fmi: 'Deficit Italia in calo al 2,8%'; L'allarme del Fmi: Ue al bivio, rischio recessione con inflazione al 5%. Francia e Italia non possono ampliare il deficit. Fmi: «Europa sfiora la recessione e rischia inflazione al 5 per cento»L'allarme dell'Fmi: «L’Europa potrebbe sfiorare la recessione, con l'inflazione in avvicinamento alla soglia del 5 per cento». lettera43.it Fmi: «L’Europa sfiora la recessione e rischia inflazione al 5%. Imprudente blocco prezzi o taglio accise sui carburanti»Secondo il capo del Dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale Alfred Kammer nel 2026 la crescita dei prezzi salirà al 2.8%» ... corriere.it Nessun Paese europeo ne è immune avverte l'FMI https://shorturl.at/YDEde - facebook.com facebook Vertice di primavera del FMI e della Banca mondiale: la ministra delle finanze Karin Keller-Sutter ha avuto un colloquio con gli omologhi Eelco Heinen () e Giancarlo Giorgetti (). Ha inoltre incontrato Maria Luís Albuquerque, commissaria per i servizi x.com