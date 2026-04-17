Fiumicino celebra 34 anni di autonomia comunale | Identità memoria e futuro

Fiumicino ha festeggiato oggi i 34 anni dall’ottenimento dell’autonomia comunale, con un evento che ha coinvolto cittadini e rappresentanti istituzionali. La celebrazione ha messo in risalto i traguardi raggiunti dalla comunità nel corso degli anni, sottolineando l’importanza di preservare l’identità locale. L’iniziativa si è svolta in diversi luoghi della città, con momenti dedicati alla memoria storica e alle prospettive per il futuro.

Fiumicino, 17 aprile 2026 – Una giornata dedicata alla memoria, all’identità e al futuro della città: Fiumicino ha celebrato ieri il 34° anniversario della sua autonomia comunale, sancita il 4 aprile 1992, con una cerimonia alla presenza delle autorità civili, militari e religiose e della comunità locale. Un’occasione per ripercorrere le tappe più importanti della crescita della città, che in oltre tre decenni ha consolidato il proprio ruolo come realtà dinamica e strategica dell’area metropolitana. Nel corso della cerimonia, il Sindaco Mario Baccini ha sottolineato come questo anniversario non sia solo una ricorrenza istituzionale, ma anche un momento di identità collettiva, ricordando il valore del percorso di autonomia avviato nel 1992 e il contributo delle amministrazioni che si sono succedute nel tempo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Buon compleanno Fiumicino! La città celebra 34 anni da Comune autonomoFiumicino, 4 aprile 2026 – Il Comune di Fiumicino celebra oggi, 4 aprile, un traguardo importante: 34 anni dalla sua istituzione come Comune... Fiumicino celebra il 34° anniversario della fondazione del Comune con due cerimonie commemorativeFiumicino, 31 marzo 2026 – In occasione dell’anniversario della fondazione del Comune di Fiumicino, costituito il 4 aprile 1992 quando ottenne... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Fiumicino celebra 34 anni di autonomia: memoria, identità e visione per il futuro. Buon compleanno Fiumicino! La città celebra 34 anni da Comune autonomoIl 4 aprile ricorre l’anniversario dell’istituzione del Comune autonomo, nato nel 1992 con la separazione amministrativa da Roma ... ilfaroonline.it Fiumicino compie 34 anni di autonomia da RomaFiumicino compie 34 anni di autonomia da Roma - Il comune di Fiumicino celebra i 34 anni di autonomia: la separazione amministrativa dalla città di Roma avvenne il 4 aprile 1992. 'In questi ... virgilio.it