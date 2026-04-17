Finta raccolta fondi a Catania | fermati due uomini in piazza Duomo

Nella giornata di ieri, due uomini sono stati arrestati in piazza Duomo a Catania durante un tentativo di truffa. Le forze dell’ordine sono intervenute quando hanno notato i due individui che cercavano di raccogliere denaro da passanti, apparentemente nel corso di un evento sportivo. La polizia ha fermato i sospetti e ha messo fine alla loro attività illecita. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ha subito danni durante l’episodio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Presi di mira studenti durante un evento sportivo. Nel pomeriggio di ieri, in piazza Duomo a Catania, due uomini sono stati fermati dalle forze dell’ordine mentre cercavano di ottenere denaro con una falsa raccolta fondi. Approfittando della presenza di numerose persone per una manifestazione sportiva dedicata al volley, i due si aggiravano tra la folla con atteggiamenti insistenti, prendendo di mira in particolare gruppi di studenti in gita scolastica. La truffa: richiesta di soldi per una falsa causa. I sospettati fermavano i ragazzi chiedendo piccole somme di denaro, sostenendo che fossero destinate a cure palliative per bambini malati terminali.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Finta raccolta fondi a Catania: fermati due uomini in piazza Duomo Notizie correlate Finta beneficenza per bimbi malati: denunciati due truffatori in piazza DuomoIeri pomeriggio in piazza Duomo a Catania, gli agenti della polizia locale, impegnati nel servizio di vigilanza, sono intervenuti per fermare due... L'abbraccio della città di Catania a Orazio Russo in piazza DuomoDavanti alla Cattedrale di Sant'Agata, una folla commossa si è radunata per rendere omaggio non solo all’ex calciatore e dirigente ma a un vero... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Spoleto, chiedono porta a porta fondi per il canile comunale, ma è una truffa; Spoleto, chiedono offerte porta a porta per il canile ma è una truffa -; Accoltellamenti sul traghetto e nave alla deriva, ma solo per finta: maxi-esercitazione sul Lario. Finti dipendenti chiedono fondi: è una truffaSiamo del Comune di Corinaldo, abbiamo avviato una raccolta fondi… Un’informazione telefonica per annunciare l’arrivo di sedicenti operatori comunali a domicilio per raccogliere fondi. Una ... ilrestodelcarlino.it Kastadiva, la raccolta fondi arriva a 11mila euro ma viene sospesa dopo il post di Taffo: «A che servono tutti questi soldi?»Con il tetto fissato prima a 7mila euro e quindi 11mila. Una raccolta fondi poi sospesa dopo l'intervento sui social di Taffo, la nota società di onoranze funebri che ha pubblicato in un post: Poiché ... ilmattino.it Adesso basta. A Cervia, per troppo tempo, qualcuno ha fatto finta di non vedere, ha minimizzato, e ci ha raccontato che andava tutto bene. Il risultato è chiaro: baby gang che aggrediscono, branchi che picchiano, persone perbene che intervengono e finiscono - facebook.com facebook Tra qualche giorno saranno tre mesi da quando la Lettera al presidente Lotito, scritta insieme a @aciapparoni, è diventata una raccolta firme. Le adesioni sono state tantissime, più di 45mila: una partecipazione di massa per cui vogliamo ringraziarvi. Abbiamo x.com