Finale di Coppa Cev | continua la prevendita dei biglietti per la gara di mercoledì 22 aprile

Sono in corso le vendite dei biglietti per la partita di volley tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e SVG Luneburg, in programma mercoledì 22 aprile alle 20 al PalabancaSport. La vendita dei tagliandi sta proseguendo senza interruzioni e si registra una buona affluenza di pubblico. La gara rappresenta la finale della Coppa Cev e i biglietti sono disponibili presso i punti vendita autorizzati e online.

Continua a buon ritmo la prevendita dei biglietti per assistere alla gara di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza con SVG Luneburg, in programma al PalabancaSport mercoledì 22 aprile alle ore 20.00, valida per il ritorno della Finale della Cev Volleyball Cup. La gara è inclusa nell’abbonamento del.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Prevendita dei biglietti per la Finale di Coppa Cev con Luneburg di mercoledì 22 aprileÈ attiva da oggi la prevendita dei biglietti per assistere alla gara di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza con SVG Luneburg, in programma al... Sabato al PalabancaSport Gara 2 dei Quarti di Finale. Continua la prevendita dei biglietti per assistere alla garaDopo aver staccato il pass per le Semifinali di Cev Volleyball Cup, Gas Sales Bluenergy Piacenza si rituffa in campionato e sarà impegnata sabato 14... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Piacenza espugna Luneburg: 3-0 nell'andata della finale di Coppa Cev; Domani andata della Finale di Coppa Cev, c’è SVG Luneburg.; Finale andata Coppa Cev, Luneburg-Piacenza alle 19 su Sky; Prevendita dei biglietti per la Finale di Coppa Cev con Luneburg di mercoledì 22 aprile. La Gas Sales Bluenergy all'assalto della Coppa Cev: finale di andata in casa del LuneburgMercoledì alle 19 biancorossi in Germania ancora con il dubbio Mandiraci. Ritorno il 22 aprile al PalabancaSport ... sportpiacenza.it LIVE Luneburg-Piacenza 0-3, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: 16-25, gli emiliani dilagano alla distanzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:37 Termina qui la DIRETTA LIVE della finale di andata di CEV CUP tra Luneburg e Gas Sales Bluenergy Piacenza. oasport.it #Sassuolo, #Grosso: "Chi tra #Como e #Inter in finale di Coppa Italia Sarà una bellissima partita" x.com La finale della 59ª edizione della Coppa Italia Dilettanti tra Bisceglie e K Sport Montecchio Gallo si giocherà sabato 9 maggio alle ore 15.30 allo Stadio Bonolis di Teramo. La sede e la data dell’atto conclusivo sono state ufficializzate, definendo così il quadro facebook