Un consigliere regionale ha presentato un’interrogazione riguardante i lavori sulla ferrovia Valle Caudina. La richiesta si concentra sugli aggiornamenti relativi allo stato di avanzamento dei lavori, alle risorse impiegate e ai tempi previsti per la riattivazione del servizio. La comunicazione mira a ottenere chiarimenti ufficiali su queste questioni, senza formulare giudizi o ipotesi sul motivo del ritardo.

Al centro della richiesta vi sono chiarimenti puntuali su tempi, risorse e avanzamento dei lavori relativi a un’infrastruttura considerata strategica per la mobilità delle aree interne, in grado di collegare il Sannio e l’Irpinia con l’area metropolitana di Napoli. La linea, gestita da EAV (Ente Autonomo Volturno), risulta sospesa da anni per consentire una serie di interventi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico.In particolare, Mastella chiede un quadro dettagliato sullo stato di avanzamento, sia fisico che finanziario, dei diversi lotti funzionali in cui sono stati suddivisi i lavori. Tra questi figurano il rinnovo dell’armamento ferroviario, l’elettrificazione della linea, la digitalizzazione degli impianti di segnalamento, la messa in sicurezza dei passaggi a livello e l’adeguamento delle stazioni in termini di accessibilità.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Ferrovia Valle Caudina: interrogazione su lavori e tempi di riattivazione

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