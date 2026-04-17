Un dirigente ha commentato criticamente gli investimenti effettuati dal Napoli, affermando che la squadra non ha raggiunto gli obiettivi sperati. Secondo questa voce, il secondo posto ottenuto non è sufficiente a considerare positiva la stagione del club. Le dichiarazioni sono arrivate in un momento in cui la squadra sta valutando il suo percorso e le scelte fatte nel corso dell'annata.

Il secondo posto, da solo, non basta a promuovere la stagione del Napoli. È questa la linea espressa da Enrico Fedele, intervenuto nel corso di L’inFedele su Televomero. L’ex dirigente ha letto il rendimento degli azzurri soprattutto alla luce degli investimenti sostenuti dal club nelle ultime due stagioni. Nel suo ragionamento, il punto centrale non è il piazzamento in sé, ma il rapporto tra spesa, aspettative e risultati ottenuti. Secondo Fedele, una squadra costruita con cifre così alte avrebbe dovuto restare pienamente in corsa per il titolo fino all’ultimo. Per questo giudica insufficiente una stagione chiusa senza trofei di peso e con un distacco netto dalla vetta.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Fedele: “Il Napoli ha fallito con questi investimenti”

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