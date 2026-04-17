Takeda ha ricevuto il premio Leonardo International 2026, consegnato dal Comitato Leonardo. La cerimonia si è svolta a Roma e il riconoscimento è stato attribuito a Christophe Weber, presidente e Ceo dell'azienda farmaceutica. L'asse tra Italia e Giappone nel settore farmaceutico si rafforza con questa premiazione.

Roma, 17 apr. (Adnkronos Salute) - Takeda ha ricevuto il premio Leonardo International 2026, conferito dal Comitato Leonardo a Christophe Weber, presidente e Ceo dell'azienda farmaceutica. La cerimonia ufficiale si è tenuta a Roma presso Palazzo Piacentini nell'ambito della Giornata nazionale del Made in Italy, alla presenza del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e di rappresentanti del mondo imprenditoriale. Il premio Leonardo International celebra ogni anno una personalità che abbia contribuito a rafforzare i rapporti economici e culturali con l'Italia, sostenendone la crescita industriale, scientifica e tecnologica.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaceutica, a Takeda premio Leonardo International 2026, rafforzato l'asse Italia-Giappone

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