Un uomo è stato ucciso a Ponticelli e un suo amico ha confessato di aver sparato accidentalmente. Secondo la confessione, l’uomo aveva la pistola in mano e stava raccontando quanto accaduto, quando improvvisamente il colpo è partito senza premeditazione. La vicenda si è svolta nel quartiere, dove si sta indagando sulle circostanze dell’incidente. La polizia ha sequestrato l’arma e sta ascoltando altri testimoni presenti al momento.

«Avevo la pistola tra le mani. Stavo raccontando quello che era successo, ma il colpo è partito per errore. Non volevo uccidere il mio amico». Francescopio Autiero, il ventitreenne fermato con l’accusa di aver ucciso l’innocente Fabio Ascione, getta la spugna. Dopo quasi una settimana in fuga e la decisione di consegnarsi ai carabinieri la notte prima dei funerali, il giovane di Ponticelli ieri mattina si è presentato davanti al gip per l’udienza di convalida. Autiero si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha comunque reso una breve dichiarazione spontanea al giudice: «Non so come sia potuto succedere. Volevo bene a Fabio e adesso mi sento distrutto per quello che ho fatto».🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Fabio Ascione ucciso a Ponticelli, l'amico confessa: «Il colpo è partito per errore»

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