Ex Colonia Murri via libera del consiglio ma la Lega invita alla prudenza | I giochi non sono ancora chiusi

Nel consiglio comunale di giovedì 16 aprile, è stato approvato il rientro del diritto di superficie sull’ex Colonia Murri. La decisione è stata presa con il consenso dei membri presenti, ma dalla Lega è arrivato un appello alla prudenza, sottolineando che la questione non è ancora definitiva. La discussione sulla gestione dell’area prosegue, mentre il percorso legale e amministrativo sembra ancora aperto.

Via libera del consiglio comunale, nella serata di giovedì (16 aprile), al rientro del diritto di superficie dell’ex Colonia Murri, ma dal fronte politico arriva un invito alla cautela. Il capogruppo della Lega, Matteo Zoccarato, frena sugli entusiasmi e chiede un cambio di passo. L’aula ha.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Ex Colonia Murri, passo avanti del Comune: via libera al concordato per l’acquisizioneLa terza e quinta commissione consigliare, in seduta congiunta, hanno espresso parere favorevole alla proposta di concordato fallimentare ‘con... Forte maltempo, ancora scuole chiuse a Reggio Calabria: il Comune invita alla massima prudenzaIl sindaco facente funzione Domenico Battaglia ha disposto per il secondo giorno consecutivo la sospensione delle lezioni per tutti gli istituti e i... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il mostro ha i giorni contati. Ruspe sull’ex colonia Enel: 80 parcheggi per l’estate. E la Murri è più vicina; Rimini. Ex colonia Murri: dalla III e V Commissione parere favorevole all’acquisizione del diritto di superficie del compendio immobiliare; Osservata speciale, ma senza acquirenti: si riapre la partita per vendere l'ex colonia Bertazzoni; Rassegna stampa di Rimini e circondario di giovedì 9 aprile 2026 - libertas. Colonia Murri, acquisizione diritto di superficie. Riqualificazione più vicinaVia libera da III e V Commissione consigliare alla proposta di concordato fallimentare ‘con assuntore’ per l’acquisizione da parte del Comune di Rimini del diritto di superficie del compendio immobili ... newsrimini.it Rimini, ex colonia Murri: via libera all’acquisto da parte del ComuneUn investimento da oltre mezzo milione di euro per acquisire l’ex colonia Murri. All’operazione messa in campo dal Comune di Rimini arriva questa ... corriereromagna.it Rimini, ex colonia Murri: via libera all’acquisto da parte del Comune facebook