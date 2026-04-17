Eventi week-end | Marcia della Fraternità a Bollate Arese in fiore e Giornata del Verde Pulito

Nel fine settimana dal 17 al 19 marzo 2026 si svolgono diverse iniziative all’aperto nei parchi e nelle aree verdi della zona. Tra gli eventi previsti ci sono la “Marcia della Fraternità” a Bollate, la manifestazione “Arese in fiore” e la “Giornata del Verde Pulito”, giornata dedicata alla pulizia degli spazi verdi pubblici. Le attività coinvolgono cittadini e associazioni locali che partecipano alla cura e alla valorizzazione degli ambienti naturali.

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