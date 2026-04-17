Eventi sportivi la Regione lancia un bando da tre milioni | ecco come chiedere il contributo

Regione Lombardia ha pubblicato un bando da tre milioni di euro destinato alle manifestazioni sportive che si svolgeranno tra il 1° luglio 2026 e il 30 settembre 2027. Le associazioni e gli organizzatori interessati possono presentare domanda per ottenere il contributo. Il bando è stato aperto di recente e le modalità di presentazione sono disponibili sul sito ufficiale della regione.

Aperto il bando di Regione Lombardia per le manifestazioni sportive in programma tra il 1° luglio 2026 e il 30 settembre 2027. La dotazione è di tre milioni di euro, rivolta a eventi agonistici e amatoriali senza fini di lucro e aperti al pubblico. Il bandoIl bando prevede una Linea A dedicata a.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Editoria, dalla Regione via libera al bando da tre milioni di euro: contributi e occupazione Comune, via al bando per eventi turistici e sportivi: domande entro il 31 marzoL'assessore Anello: "La destagionalizzazione dei flussi in periodi dell'anno caratterizzati tradizionalmente da minore affluenza è uno degli... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Avviso GRANDI EVENTI SPORTIVI - PUGLIA2026; Voucher per lo Sport - Regione Lazio; Olimpiadi estive: si lavora per una candidatura del Nord-Ovest; Olimpiadi estive: Genova, Torino, Milano, Liguria, Piemonte e Lombardia si candidano. Regione Piemonte: «Oltre 2,2 milioni di euro per 232 eventi sportivi del 2025»Lo annunciano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni: ... tuttosport.com Nuovo bando per erogazione contributi organizzazione eventi sportivi. Domande dal 13 ottobrePubblicato il nuovo bando per la concessione di contributi destinati all’organizzazione degli eventi relativi al cartellone degli eventi sportivi. Finalità del bando è incrementare lo sviluppo del ... regione.sardegna.it Il consigliere regione affida ai social un lungo messaggio, fatto di dolore ma anche di speranza: «Se potrà salvare anche una sola vita o avvicinare anche una sola famiglia, allora mio figlio continuerà a vivere» - facebook.com facebook 16/4/26.Giornate del turismo fluviale con Regione Veneto e Unipli (Pro Loco): 18-19 aprile 26. Località e referenti in ambedue i giorni: Chioggia, Ilaria 041-5510400. Loreo, Stefano 3452518596. Porto Tolle, Edoardo 3298607630. Taglio di Po, Idrovora di Ca' x.com