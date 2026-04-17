Eurolega Olympiacos-Milano 85-76 | highlights

Nella partita di Eurolega, Olympiacos ha battuto Olimpia Milano con il punteggio di 85-76. La squadra allenata da coach Poeta si trova attualmente al 14esimo posto in classifica, con un totale di 17 vittorie e 21 sconfitte. La partita si è conclusa con la squadra greca che ha avuto la meglio sui milanesi, lasciando l’Europa lontana dalla zona play-in.

Gli highlights di Olympiacos-Olimpia Milano 85-76. La squadra di coach Poeta saluta l’Europa lontana dal play in: al 14esimo posto con un bottino di 17 vittorie e 21 sconfitte.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Eurolega, Olympiacos-Milano 85-76: highlights Statement WIN for the TOP SPOT | Olympiacos - Milan | R38 BASKETBALL HIGHLIGHTS 2025-26 Notizie correlate Leggi anche: Basket: l’Eurolega dell’Olimpia Milano finisce con una sconfitta al Pireo contro l’Olympiacos Leggi anche: Eurolega, Olimpia Milano-Barcellona 87-84: gli highlights Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Olympiacos-Olimpia Milano 85-76: gli highlights di Eurolega; Eurolega, ultima giornata: Bologna chiude col sorriso, Milano senza scampo; L'EA7 Emporio Armani Milano chiude la sua Eurolega con un k.o. contro l'Olympiacos Pireo (85-76); Olympiacos - Milano (85-76) Euroleague. Olimpia Milano sconfitta 85-76 dall'Olympiacos: addio Eurolega da 14ªL'Olimpia Milano chiude l'Eurolega con una sconfitta 85-76 contro l'Olympiacos, che si assicura il primo posto ... it.blastingnews.com Basket: l’Eurolega dell’Olimpia Milano finisce con una sconfitta al Pireo contro l’OlympiacosSi chiude con una sconfitta l'Eurolega 2025-2026 dell'Olimpia Milano. L'EA7 Emporio Armani di Peppe Poeta perde per 85-76 contro l'Olympiacos al Peace and ... oasport.it Olympiacos-Olimpia Milano, le pagelle di ROM | Nebo svogliato, Ricci combatte da solo x.com ROM POSTPARTITA Olympiacos-Olimpia Milano | L'ultima live di EuroLeague, per fortuna Nuovo allo streaming o vuoi migliorare Dai un'occhiata a StreamYard e ottieni uno sconto di $10! - facebook.com facebook