Estrazione Million Day di oggi 17 aprile 2026 | i numeri vincenti di venerdì

Oggi, venerdì 17 aprile 2026, si tiene l’estrazione del Million Day. I numeri vincenti vengono comunicati in diretta, con aggiornamenti tempestivi sui risultati. La lotteria si tiene ogni giorno e permette ai partecipanti di scoprire subito se hanno indovinato i numeri fortunati. I risultati di questa estrazione saranno disponibili immediatamente dopo l’estrazione stessa.

Oggi, venerdì 17 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, venerdì 17 aprile 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 16 APRILELE ESTRAZIONI DEL 15 APRILELE ESTRAZIONI DEL 14 APRILE LE ESTRAZIONI DEL 13 APRILELE ESTRAZIONI DEL 12 APRILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 17 aprile 2026: i numeri vincenti di venerdì Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di venerdì 30 Gennaio 2026 Notizie correlate Estrazione Million Day di oggi, 3 aprile 2026: i numeri vincenti di venerdìEstrazione Million Day oggi venerdì 3 aprile 2026: i numeri vincenti in diretta live Oggi, venerdì 3 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in... Estrazione Million Day di oggi, 10 aprile 2026: i numeri vincenti di venerdìOggi, venerdì 10 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Million Day: completati i due sorteggi del 7 aprile 2026; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi sabato 11 aprile: i numeri vincenti; ?MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di domenica 12 aprile 2026: i numeri vincenti; Million Day, l’estrazione delle 13:00 di martedì 14 aprile. Million Day, numeri vincenti di oggi 16 aprile 2026 | L’estrazione delle ore 20:30I numeri vincenti del Million Day per l'estrazione delle ore 20:30 di questo 16 aprile 2026, andremo a scoprirlo su questa pagina ... ilsussidiario.net Estrazione Million Day 16 aprile 2026: i numeri vincentiIl MillionDAY è una lotteria basata sull'estrazione casuale di 5 numeri compresi tra l'1 e il 55. I numeri vincenti dell'estrazione delle 13 e delle 20:30 di oggi. corrierenazionale.it Estrazione MillionDay n. delle ore 20:30 di sabato 11 aprile 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook