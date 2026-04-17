Erika Squillace morta in Egitto la mamma | Urlavo di portarla in ospedale ma il marito non ha voluto

Tiziana Quattrocchi, madre di Erika Squillace, ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it in cui ha raccontato di aver chiesto invano di portare sua figlia in ospedale prima della sua morte in Egitto. La donna ha spiegato di aver urlato per ottenere assistenza, ma il marito di Erika avrebbe rifiutato. La famiglia chiede ora chiarezza sulla vicenda, che riguarda la somministrazione di un farmaco alla giovane.

Tiziana Quattrocchi, la mamma di Erika Squillace intervistata da Fanpage.it chiede verità e giustizia per la morte di sua figlia, dopo l'iniezione di un farmaco in Egitto. "Voglio sapere perché il marito non ha voluto portarla in ospedale".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Erika Squillace morta in Egitto dopo un farmaco iniettato in casa: il marito non voleva portarla in ospedaleErika Squillace residente a Mentana è morta a 27 anni in Egitto dopo la somministrazione di un farmaco iniettato in casa per la diagnosi di una... «Mia figlia Erika Squillace uccisa in Egitto. Il marito la curava con riti magici». La denuncia della madre della 27enne di MentanaQuell’istinto primordiale, quel filo che lega ciò che è sangue del tuo sangue lei l’aveva avvertito. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Morte di Erika Squillace in Egitto, aperta un'inchiesta per omicidio colposo; Erika Squillace morta dopo iniezioni sospette, aperta indagine per omicidio; Erika Squillace morta in Egitto, il marito denunciato dai genitori: Le ha dato lui il farmaco per abortire; Mia figlia Erika Squillace uccisa in Egitto. Il marito la curava con riti magici. La denuncia della madre della 27enne di Mentana. Erika Squillace morta in Egitto, la mamma: Urlavo di portarla in ospedale, ma il marito non ha volutoTiziana Quattrocchi, la mamma di Erika Squillace intervistata da Fanpage.it chiede verità e giustizia per la morte di sua figlia, dopo l’iniezione di un farmaco in Egitto. Voglio sapere perché il mar ... fanpage.it Erika Squillace morta in Egitto dopo un farmaco iniettato in casa: il marito non voleva portarla in ospedaleErika Squillace, residente a Mentana, è morta a 27 anni in Egitto dopo la somministrazione di un farmaco per la diagnosi di una gravidanza isterica, che ... fanpage.it Erika Squillace, il giallo della morte in Egitto: indagini sul marito roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Un farmaco chemioterapico inettato in dosi massicce da personale non medico e al di fuori di una struttura sanitaria, soccorsi impediti. Erika Squillace è morta a 27 anni in Egitto dopo la somministrazione di un farmaco iniettato in casa per la diagnosi di una gr facebook