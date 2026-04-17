Emergenza rifiuti caos trasporti satura l' impianto di Coda Volpe | conferimento straordinario a Termini Imerese

Il sindaco ha firmato un’ordinanza che prevede un conferimento straordinario dei rifiuti a un impianto di Termini Imerese, a causa dell’emergenza in corso. La situazione dei rifiuti nel territorio comunale si è aggravata, con il sistema di trasporti che si è saturato, causando difficoltà nella gestione dei rifiuti stessi. La criticità riguarda l’intera regione, coinvolgendo il sistema di raccolta e smaltimento.