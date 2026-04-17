Emergenza rifiuti caos trasporti satura l' impianto di Coda Volpe | conferimento straordinario a Termini Imerese
Il sindaco ha firmato un’ordinanza che prevede un conferimento straordinario dei rifiuti a un impianto di Termini Imerese, a causa dell’emergenza in corso. La situazione dei rifiuti nel territorio comunale si è aggravata, con il sistema di trasporti che si è saturato, causando difficoltà nella gestione dei rifiuti stessi. La criticità riguarda l’intera regione, coinvolgendo il sistema di raccolta e smaltimento.
Il sindaco Enrico Trantino ha appena firmato un’ordinanza per fronteggiare, almeno in parte, la grave situazione che sta interessando la raccolta dei rifiuti sul territorio comunale, nel quadro delle criticità che stanno coinvolgendo l'intero territorio siciliano. Il provvedimento dispone il.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Riciclo creativo, a Termini Imerese la sfida sostenibile che trasforma i rifiuti in arte
Raccolta rifiuti a Termini Imerese, a Pasquetta garantiti porta a porta e spazzamentoIn occasione delle prossime festività pasquali, Dusty ha predisposto di concerto con l’amministrazione comunale di Termini Imerese alcune variazioni...