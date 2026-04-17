Eloisa Coiro ha corso gli 800 metri ai Mondiali indoor, ottenendo una prestazione molto positiva che le permette di sfiorare il record italiano. Tuttavia, la gara si è conclusa senza un risultato finale ufficiale a causa di un problema legato al regolamento. La atleta esprime la sua delusione per aver perso l’opportunità di ottenere il record, sottolineando anche la confusione che circonda le norme di qualificazione.

Il record italiano è solo rimandato. Eloisa Coiro ha disputato degli ottimi Mondiali indoor sugli 800 metri, sfiorando il primato nazionale. La mezzofondista azzurra è stata intervistata da Ferdinando Savarese nel corso della puntata di Sprint Zone. Sui Mondiali indoor: “Sono sicuramente molto contenta. Chiaramente, dopo la semifinale, dopo aver corso così vicino al record italiano e comunque aver mancato la finale per poco, perché oggettivamente l’ho mancata per una questione di regolamento, non per non aver fatto il tempo necessario per andarci. È un po’ un peccato, perché non si capisce bene questo regolamento: nelle batterie ci sono sei tempi di ripescaggio, poi nelle semifinali non ci sono tempi di ripescaggio.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Eloisa Coiro: “Finale mancata ai Mondiali, il regolamento non si capisce. Che amarezza per il record italiano”

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