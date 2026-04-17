einstein contro epstein

Tra le notizie che circolano, si segnala una vicenda legale che coinvolge una figura di spicco e un imprenditore. La questione riguarda un procedimento giudiziario in corso, con dettagli ancora in fase di chiarimento. L'attenzione si concentra sui passaggi processuali e sulle dichiarazioni rese fino ad ora. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di indagini che coinvolgono diverse persone e aspetti legali ancora da definire.

Ma tra l'Europa dei volenterosi, che sembra priva di ruolo globale, e che con Giorgia Meloni oggi prova a parlare a una sola voce, e quell'America di Donald Trump, che sembra uscita di senno e che tutti, da sinistra fino a destra, cominciano a non comprendere più, c'è davvero un oceano così grande da separare le due facce della democrazia liberale dopo quasi un secolo? È davvero la nostra la democrazia di Einstein, che tutto sa e tutto prevede, anche se poi sembra incapace di cambiare la realtà, a scontrarsi con gli Stati Uniti e la post democrazia di Epstein, dove tutto è scandalo e volgarità? Forse, rileggendo il premio Nobel per la fisica...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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