L’87enne di Origgio investita da un’auto il 15 aprile non è sopravvissuta alle ferite riportate. La donna, che si chiamava Carmela Cavallaro, era stata ricoverata in condizioni critiche presso l’ospedale di Legnano e purtroppo è deceduta nelle ultime ore. L’incidente si era verificato nel comune di Origgio, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

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© Ilnotiziario.net - E’ morta l’anziana di Origgio travolta da un’auto

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Ore 22:21 14/04/2026 #autostradaA9 LAINATE-COMO CHIASSO Lainate Saronno #entratachiusa per incidente verso Lainate Entrata consigliata verso Lainate: Origgio #aspilombardia x.com