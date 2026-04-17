Due piloti hanno iniziato a miagolare durante il volo | gli audio con i controllori sotto indagine dalla FAA

Durante un volo, due piloti hanno iniziato a emettere suoni simili a miagolii, mentre i controllori aerei comunicavano con loro. L'audio di questa conversazione è stato registrato dai sistemi di controllo dell'aeroporto Ronald Reagan di Washington e sta suscitando molto interesse sui social media. La Federal Aviation Administration (FAA) ha avviato un'indagine per verificare i dettagli di quanto accaduto.

Un audio registrato dai sistemi di controllo dell'aeroporto Ronald Reagan di Washington sta collezionando migliaia di interazioni sui social. Si sentono due piloti che miagolano mentre parlano con un controllore di volo. Non è chiara l'identità dei piloti. Sappiamo solo che l'audio è stato registrato all'aeroporto Ronald Reagan di Washington. Ora la Federal Aviation Administration ha aperto un'indagine.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Due piloti hanno iniziato a miagolare durante il volo: gli audio con i controllori sotto indagine dalla FAALa conversazione è stata registrata dai sistemi di controllo dell’aeroporto Ronald Reagan di Washington, Stati Uniti. È anche difficile trascriverla, visto che non ci sono lettere esatte per tradurre ... fanpage.it

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