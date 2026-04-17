Negli ultimi tempi si è assistito a episodi in cui insulti rivolti a personaggi pubblici sono stati giustificati o tollerati, a seconda di chi li rivolge. La discussione riguarda soprattutto casi in cui le parole offensive vengono rivolte a chi ha un determinato ruolo o identità, suscitando un dibattito sulla differenza di trattamento. Si tratta di un fenomeno che mette in discussione le regole non scritte della convivenza civile nel paese.

Ricapitoliamo un attimo, a beneficio del lettore, le tavole valoriali della convivenza (in)civile italica. Se sei un militante di centrodestra, non puoi percorrere il 18 aprile lo stesso tragitto (da Porta Venezia a Piazza Duomo a Milano) che compiranno il 25 aprile i monopolisti immaginari dell’antifascismo (è una delle obiezioni che sono seriamente arrivate da sinistra all’evento di Lega e Patrioti Europei). Se sei un guru del mainstream progressista e inclusivista, nonché monopolista immaginario dell’antimafia, puoi tranquillamente dare del malavitoso a un ministro della Repubblica. Nulla di nuovo, è il rodatissimo doppiopesismo delle idee e delle parole, riproposto dai suoi gattopardeschi sostenitori, peraltro parecchio ringalluzziti dall’esito del referendum.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Doppiopesismo rosso: insultare è legittimo se ti chiami Saviano

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