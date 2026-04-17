Il Bayern Monaco di Vincent Kompany ha iniziato la stagione con una doppia finta e un gol spettacolare, attirando l’attenzione degli appassionati. La squadra sembra aver mostrato un buon livello di forma nel primo impegno ufficiale. La Juventus sta seguendo con interesse le prestazioni di alcuni giovani talenti, tra cui Licina, che ha attirato paragoni con altri giocatori emergenti. La competizione europea si fa sempre più interessante con queste prime sfide.

Il Bayern Monaco di Vincent Kompany oggi sembra la grande favorita per il trionfo in Champions League. Ma come è iniziata realmente l'avventura dell'ex difensore sulla panchina dei bavaresi? Adin Licina, fantasista che a febbraio ha lasciato la Germania per trasferirsi alla Juventus, conosce bene la risposta: Kompany debuttò in occasione di un'amichevole estiva e il classe 2007 brillò a suon di gol (due) e giocate mozzafiato. Guarda il video.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Doppia finta e golazo all'esordio col Bayern di Kompany: Juve, Licina è il nuovo Yildiz?

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