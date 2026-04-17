Dl Sicurezza dalle zone rosse alla Daspo per i cortei e il divieto di coltelli per i minori | ecco le norme

Il decreto sulla sicurezza introduce nuove misure per contrastare la violenza durante manifestazioni pubbliche, includendo divieti per i minori di portare coltelli e istituendo zone rosse. Tra le novità, ci sono anche l’applicazione del Daspo per chi partecipa a cortei e manifestazioni non autorizzate e limiti più stringenti sui fermi preventivi. Inoltre, il testo prevede nuove norme riguardanti la gestione delle presenze migranti.

Stretta anti violenti su cortei e manifestazioni, zone rosse, fermo preventivo, limitazioni su coltelli e novità in fatto di migranti. Ecco le principali novità del dl Sicurezza la cui conversione è stata approvata oggi dal Senato con 96 voti favorevoli. Il provvedimento, la cui scadenza è fissata al 25 aprile, passa ora alla Camera per il via libera finale, atteso la prossima settimana. Dl Sicurezza: le principali novità. No alla vendita di coltelli a minorenni, sanzioni fino a 12mila euro. “È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto strumenti da punta o da taglio atti ad offendere”. E’ quanto si legge nel...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dl Sicurezza, dalle zone rosse alla Daspo per i cortei e il divieto di coltelli per i minori: ecco le norme Notizie correlate Decreto sicurezza, dal divieto di vendere coltelli ai minorenni al fermo preventivo prima dei cortei: i punti in bozza dlIl Consiglio dei ministri ha approvato il pacchetto sicurezza: via libera al decreto legge e al disegno di legge. Le misure al vaglio. Stretta sui coltelli ai minori e Daspo prima dei corteiRoma, 3 febbraio 2026 – Stretta sui coltelli tra i minorenni, scudo penale per le forze dell’ordine, fermo preventivo di 12 ore, che consente agli... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La sicurezza pubblica rafforzata; Decreto Aree Idonee 2025, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato; Formazione e competenze in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Il dl Sicurezza va di corsa e rischia per l’ostruzionismo. Decreto sicurezza, il Senato approva il testo: ora la corsa alla Camera prima della scadenza del 25 aprileIl Senato approva il decreto Sicurezza: tutele estese al personale ATA, Daspo urbano potenziato, armi limitate e nuovi presidi tecnologici ... orizzontescuola.it Decreto sicurezza, ok dal Senato alle norme su coltelli, stupefacenti e manifestazioni: tutte le novitàOk oggi dal Senato a una serie di emendamenti della maggioranza, tra cui correttivi su coltelli, norme più stringenti per il traffico di stupefacenti ... fanpage.it Metroman. Adele · Skyfall. Banca Del VOMERO Napoli Le cassette di sicurezza aperte e completamente ripulite …bottino non è’ stimabile rapinatori ancora in fuga facebook Decreto sicurezza, ok dal Senato alle norme su coltelli, stupefacenti e manifestazioni: tutte le novità x.com