Djokovic-Doncic che coppia in prima fila per il Real Madrid di basket

Da gazzetta.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'ultima partita di basket del Real Madrid, due noti atleti sono stati visti seduti in prima fila. Si tratta di un campione di tennis e di un giocatore di basket di alto livello, entrambi presenti allo stadio per seguire l'incontro. La partita si è svolta senza particolari incidenti e si è conclusa con la vittoria della squadra di casa. La presenza di queste due personalità ha attirato l'attenzione dei tifosi presenti.

Due campionissimi hanno assistito in prima fila a Real Madrid-Stella Rossa, gara dell'ultima giornata di regular season di Eurolega: Luka Doncic dei Los Angeles Lakers, che con la squadra spagnola è cresciuto ed è tornato lì per curarsi dall'infortunio, e Novak Djokovic, appassionatissimo di basket e della squadra serba.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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