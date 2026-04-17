Djokovic-Doncic che coppia in prima fila per il Real Madrid di basket

Durante l'ultima partita di basket del Real Madrid, due noti atleti sono stati visti seduti in prima fila. Si tratta di un campione di tennis e di un giocatore di basket di alto livello, entrambi presenti allo stadio per seguire l'incontro. La partita si è svolta senza particolari incidenti e si è conclusa con la vittoria della squadra di casa. La presenza di queste due personalità ha attirato l'attenzione dei tifosi presenti.

Due campionissimi hanno assistito in prima fila a Real Madrid-Stella Rossa, gara dell'ultima giornata di regular season di Eurolega: Luka Doncic dei Los Angeles Lakers, che con la squadra spagnola è cresciuto ed è tornato lì per curarsi dall'infortunio, e Novak Djokovic, appassionatissimo di basket e della squadra serba.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Djokovic-Doncic, che coppia in prima fila per il Real Madrid di basket Notizie correlate Il Real Madrid non si ferma più: ottava vittoria di fila e +2 sul BarcellonaL’ottava vittoria consecutiva in Liga lancia il Madrid in testa alla classifica: +2 sul Barcellona che lunedì è atteso a Girona per il derby catalano. Real Madrid-City è la partita più giocata della Champions: si affrontano per il quinto anno di filaSarà di nuovo Manchester City contro Real Madrid, una partita diventata ormai una classica del calcio europeo: negli ultimi sette anni si sono... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Doncic al palazzetto insieme a Djokovic per vedere il Real: che coppia a Madrid!. Doncic al palazzetto insieme a Djokovic per vedere il Real: che coppia a Madrid!Volato in spagna per curarsi dall'infortunio patito a inizio aprile, Luka Doncic non ha voluto mancare all'ultima gara interna di regular season in Eurolega del suo Real Madrid. E a fargli compagnia ... sport.sky.it Luka Doncic e Novak Djokovic saranno alla sfida tra Real Madrid e Stella RossaMadrid si prepara ad accogliere due leggende assolute dello sport mondiale il 16 aprile: secondo fonti di BasketNews, Luka Doncic e Novak Djokovic assisteranno infatti alla delicata sfida di EuroLega. pianetabasket.com