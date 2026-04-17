Diprè senza freni alla Zanzara | Non sarò il sindaco di tutti riaprirò le case chiuse Io l' erede di Pannella

Durante una puntata del 15 aprile di La Zanzara su Radio 24, è stato ospite Andrea Diprè, candidato sindaco a Fermo. Le sue dichiarazioni hanno attirato l'attenzione per le affermazioni sulla volontà di riaprire le case chiuse e sulla sua affiliazione politica, definendosi erede di un noto esponente del panorama politico italiano. La conversazione ha suscitato reazioni di sorpresa tra gli ascoltatori per i toni e il contenuto delle sue affermazioni.

Intervista al limite del surreale, ma decisamente in odore di hype, quella che ha visto protagonista Andrea Diprè, ormai conclamato candidato sindaco a Fermo, all’interno della puntata del 15 aprile de La Zanzara su Radio 24.“Ho le firme, ho uno staff politico da paura, ho fiducia nei fermani. E.🔗 Leggi su Trentotoday.it ANDREA DIPRE ALLA ZANZARA: GRAZIE ALLA SCØP4T4 CON AMBRA BIANCHINI HO SMESSO COL Notizie correlate Andrea Diprè candidato sindaco a Fermo, provocazioni choc: “Più sesso, meno tasse: riaprirò le case chiuse”Fermo, 8 aprile 2026 – Ha fatto rumore in tutta Italia la candidatura a sindaco di Fermo del trentino Andrea Diprè, 51 anni, avvocato “sospeso, non... Andrea Diprè candidato sindaco a Fermo col "partito dipreista" promette d'abolire l'Iva e riaprire case chiuseAndrea Diprè, ex avvocato di origini trentine, noto ai più per le sue provocazioni sul web, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a nuovo...