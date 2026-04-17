Design Pannello Ecologico di Gruppo Saviola protagonista evento più atteso a livello internazionale per legno-arredo

Durante la 64esima edizione della Milano Design Week, il Pannello Ecologico di un importante gruppo nel settore legno-arredo è stato al centro di un evento molto seguito a livello internazionale. L'evento ha attirato numerosi professionisti e appassionati, che hanno potuto osservare da vicino il pannello e conoscere le sue caratteristiche. La manifestazione si è svolta a Milano, dal 17 aprile, con un focus particolare sul design sostenibile.

Milano, 17 apr.(Adnkronos) - In occasione della 64esima edizione della Milano Design Week, Gruppo Saviola conferma il proprio ruolo di riferimento nella cultura del progetto e dell'innovazione sostenibile partecipando alla manifestazione con il suo prodotto di punta, Pannello Ecologico, che sarà protagonista di diverse installazioni che mettono al centro materia, design e responsabilità ambientale. Tra i principali appuntamenti, dal 20 al 26 aprile, Pannello Ecologico è parte del progetto “Sensory Landscape” di Elle Decor Italia, allestito nello storico Palazzo Bovara in Corso Venezia 51 (Milano). L'installazione, ideata da Piero Lissoni in...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Design, Pannello Ecologico di Gruppo Saviola protagonista evento più atteso a livello internazionale per legno-arredo Notizie correlate L’arredo in legno e i trattamenti che lo preservanoIl legno arreda e da calore a ogni ambiente, ma per mantenere intatta la sua bellezza, serve conoscerlo, rispettarlo e saperlo trattare seguendo... Legno-Arredo: fatturato a 52,2 miliardi, resiste senza i bonusLa filiera Legno-Arredo chiude il 2025 con un fatturato di 52,2 miliardi di euro, segnando un incremento dell’1,4% e confermando una fase di... Contenuti e approfondimenti Design, Pannello Ecologico di Gruppo Saviola protagonista evento più atteso a livello internazionale per legno-arredoTra i principali appuntamenti, dal 20 al 26 aprile, Pannello Ecologico è parte del progetto Sensory Landscape di Elle Decor Italia, allestito nello storico Palazzo Bovara in Corso Venezia 51 ... adnkronos.com I pannelli ecologici del Gruppo Saviola nelle suite del nuovo Mode Eco Hotel di RiminiGruppo Saviola, realtà leader nell’economia circolare applicata all’industria dell’arredo, annuncia il proprio contributo alla realizzazione degli interni del nuovo Mode Eco Hotel di Rimini, un ... affaritaliani.it