De Bruyne | Fab Four? Non mi interessa nessun nome

Da forzazzurri.net 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'intervista a Radio Crc, il centrocampista ha affermato di non essere interessato a etichette o nomi come

Nessuna etichetta, nessuna formula da inseguire. Kevin De Bruyne, nella sua intervista a Radio Crc, ha ridimensionato il dibattito attorno al cosiddetto Fab Four, il quartetto formato con Anguissa, Lobotka e McTominay. Il centrocampista belga ha scelto una linea molto chiara. Più che sui nomi o sulle definizioni, il suo ragionamento si concentra sull’equilibrio in campo e sulla capacità dei giocatori di convivere dentro lo stesso sistema. Per De Bruyne, il tema non è chi possa stare dentro o fuori, ma come le qualità dei singoli riescano a incastrarsi. Nel suo intervento, il belga ha anche richiamato la sua esperienza al Manchester City, spiegando di essere abituato a giocare accanto a grandi campioni.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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