Dalla Regione 70mila euro per rifare l’illuminazione pubblica

La Giunta regionale ha approvato una delibera che destina 70mila euro alla riqualificazione dell’illuminazione pubblica. La decisione arriva su proposta del presidente e riguarda l’attribuzione di un contributo straordinario volto a migliorare i sistemi di illuminazione nelle aree interessate. La misura si inserisce in un intervento più ampio di potenziamento delle infrastrutture locali.

Su proposta del presidente Eugenio Giani, la Giunta regionale ha approvato una delibera che prevede la concessione di un contributo straordinario di 70.000 euro a favore del Comune di Monte San Savino (Arezzo).“Si tratta – spiega Eugenio Giani – di uno stanziamento che rientra tra quelli che.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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